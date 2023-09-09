Сборная Азербайджана не без шансов уступила бельгийцам

Сборная Бельгии провела выездной матч квалификации чемпионата Европы 2024 года против команды Азербайджана. Леандро Троссар в самом дебюте метров с 10 запустил мяч в ближнюю штангу. Мгновенный ответ: Ренат Дадашов проверил голкипера, а защитники заблокировали добивание. Под конец тайма Жоан Бакайоко с дальней дистанции пробил по воротам, и мяч от ноги Янника Карраско срикошетил в другой угол, и голкипер не выручил.
Сборная Азербайджана время от времени опасно атаковала, как и соперник, но счет не изменился. 1:0, бельгийцы с 10 очками теснят Австрию с первого места, противник же с одним баллом замыкает таблицу.
Протокол игры
|38'Карраско Янник (0:1)
Магомедалиев Шахрудин•Мустафазаде Бахлул•Мамедов Рахиль•Кривоцюк Антон•Байрамов Турал62' (Сафаров Эмил (62') •Джафаргулиев Элвин85' (Набиев Юсиф (85') •Махмудов Эмин•Диниев Джошгун84' (Озобич Филип (84') •Исаев Алексей62' (Гурбанлы Муса (62') •Дадашов Ренат62' (Эмрели Махир (62') •Шейдаев Рамиль 78'
Кастельс Коэн•Кастань Тимоти•Фас Ваут•Вертонген Ян•Теате Артур•Тилеманс Юри66' (Бачуайи Миши (66') •Онана Амаду•Троссар Леандро79' (Лукебакио Доди (79') •Бакайоко Жоан66' (Докю Жереми (66') • 90'Лукаку Ромелу66' (Мангаля Орель (66') •Карраско Янник84' (Опенда Лои (84')
09 сентября. Стадион "Далга Арена" (Баку).
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