Сборная Азербайджана не без шансов уступила бельгийцам

Сборная Бельгии провела выездной матч квалификации чемпионата Европы 2024 года против команды Азербайджана. Леандро Троссар в самом дебюте метров с 10 запустил мяч в ближнюю штангу. Мгновенный ответ: Ренат Дадашов проверил голкипера, а защитники заблокировали добивание. Под конец тайма Жоан Бакайоко с дальней дистанции пробил по воротам, и мяч от ноги Янника Карраско срикошетил в другой угол, и голкипер не выручил.

Сборная Азербайджана время от времени опасно атаковала, как и соперник, но счет не изменился. 1:0, бельгийцы с 10 очками теснят Австрию с первого места, противник же с одним баллом замыкает таблицу.