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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Азербайджана не без шансов уступила бельгийцам

09 Сентября 2023 • 17:55 Комментировать
Азербайджан
0:1
Бельгия
окончен

Сборная Бельгии провела выездной матч квалификации чемпионата Европы 2024 года против команды Азербайджана. Леандро Троссар в самом дебюте метров с 10 запустил мяч в ближнюю штангу. Мгновенный ответ: Ренат Дадашов проверил голкипера, а защитники заблокировали добивание. Под конец тайма Жоан Бакайоко с дальней дистанции пробил по воротам, и мяч от ноги Янника Карраско срикошетил в другой угол, и голкипер не выручил.

Сборная Азербайджана время от времени опасно атаковала, как и соперник, но счет не изменился. 1:0, бельгийцы с 10 очками теснят Австрию с первого места, противник же с одним баллом замыкает таблицу.

Протокол игры  
Азербайджан0:1Бельгия
  38'Карраско Янник (0:1)
Магомедалиев ШахрудинМустафазаде БахлулМамедов РахильКривоцюк АнтонБайрамов Турал 62' (Сафаров Эмил ( 62') Джафаргулиев Элвин 85' (Набиев Юсиф ( 85') Махмудов ЭминДиниев Джошгун 84' (Озобич Филип ( 84') Исаев Алексей 62' (Гурбанлы Муса ( 62') Дадашов Ренат 62' (Эмрели Махир ( 62') Шейдаев Рамиль  78'
Запасные: Иманов ЮсифАхмедзаде РустамАгаев СалахатБадалов ЭльвинДжамалов ЭлвинХагверди ХоджатоллаАлиев Гисмат
Кастельс КоэнКастань ТимотиФас ВаутВертонген ЯнТеате АртурТилеманс Юри 66' (Бачуайи Миши ( 66') Онана АмадуТроссар Леандро 79' (Лукебакио Доди ( 79') Бакайоко Жоан 66' (Докю Жереми ( 66'  90') Лукаку Ромелу 66' (Мангаля Орель ( 66') Карраско Янник 84' (Опенда Лои ( 84')
Запасные: Селс МатцДеман ОливьеКамински ТомасДебаст ЗеноСике УгоАль-Дахиль АминДе Кетеларе Шарль
09 сентября. Стадион "Далга Арена" (Баку).

 

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Сборная Бельгии Сборная Азербайджана
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