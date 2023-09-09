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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Сборная Англии назвала состав на матч с Украиной

09 Сентября 2023 • 17:55 Комментировать
Украина
...
Англия
1 9.50 X 4.90 2 1.38
Через 0 ч. 31 мин.

В субботу вечером в рамках отбора на Евро-2024 сыграют сборные Украины и Англии. Рулевой «трёх львов» Гарет Саутгейт принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Пикфорд, Уокер, Магуайр, Гехи, Чилуэлл, Райс, Хендерсон, Мэддисон, Беллингем, Сака, Кейн.

Матч между сборными Украины и Англии стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что сборная Англии выиграла все четыре прошедших матча в отбора на чемпионат Европы с разницей голов 15:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии
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УКРАИНА АНГЛИЯ
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