Радимов объяснил, почему произошёл конфликт между Тедеско и Куртуа

Экс‑футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о конфликте между главным тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско и голкипером национальной команды Тибо Куртуа.

Напомним, во время июньского сбора Куртуа покинул расположение сборной Бельгии, оставшись недовольным решением Тедеско назначить капитаном команды Ромелу Лукаку, а не его.

«Имя у Тедеско не настолько громкое, чтобы соответствовать сборной Бельгии. Поэтому, думаю, что и конфликт случился из‑за того, «где» Куртуа и «где» Тедеско. Если называть вещи своими словами», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

На данный момент сборная Бельгии проводит выездную встречу с Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата Европы – 2024. Текстовая трансляция поединка доступна на портале LiveResult.