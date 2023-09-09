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Радимов объяснил, почему произошёл конфликт между Тедеско и Куртуа

09 Сентября 2023 • 17:24 Комментировать
Азербайджан
0:1
Бельгия
окончен

Экс‑футболист «Зенита» Владислав Радимов высказался о конфликте между главным тренером сборной Бельгии Доменико Тедеско и голкипером национальной команды Тибо Куртуа.

Напомним, во время июньского сбора Куртуа покинул расположение сборной Бельгии, оставшись недовольным решением Тедеско назначить капитаном команды Ромелу Лукаку, а не его.

«Имя у Тедеско не настолько громкое, чтобы соответствовать сборной Бельгии. Поэтому, думаю, что и конфликт случился из‑за того, «где» Куртуа и «где» Тедеско. Если называть вещи своими словами», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

На данный момент сборная Бельгии проводит выездную встречу с Азербайджаном в рамках квалификации чемпионата Европы – 2024. Текстовая трансляция поединка доступна на портале LiveResult.

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Реал Мадрид Сборная Бельгии Тибо Куртуа Доменико Тедеско
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