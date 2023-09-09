​Тедеско включил Лукаку в основу сборной Бельгии на матч против Азербайджана

В субботу в рамках отбора на Евро-2024 сыграют сборные Азербайджана и Бельгии. Рулевой «красных дьяволов» Доменико Тедеско принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Кастельс, Теате, Вертонген, Фас, Кастань, Тилеманс, Онана, Троссар, Бакайоко, Карраско, Лукаку.

Как видим, Ромелу Лукаку попал в стартовый состав сборной Бельгии, хотя в сезоне 2023/2024 он успел отыграть только 19 минут после трансфера из «Челси» в «Рому».

Отметим, что Доменико Тедеско в своё время работал в России у руля московского «Спартака».

Матч между сборными Азербайджана и Бельгии стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.