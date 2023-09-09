Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

​Тедеско включил Лукаку в основу сборной Бельгии на матч против Азербайджана

09 Сентября 2023 • 15:57 Комментировать
Азербайджан
0:0
Бельгия
1 15.00 X 7.10 2 1.22
1-й тайм

В субботу в рамках отбора на Евро-2024 сыграют сборные Азербайджана и Бельгии. Рулевой «красных дьяволов» Доменико Тедеско принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Кастельс, Теате, Вертонген, Фас, Кастань, Тилеманс, Онана, Троссар, Бакайоко, Карраско, Лукаку.

Как видим, Ромелу Лукаку попал в стартовый состав сборной Бельгии, хотя в сезоне 2023/2024 он успел отыграть только 19 минут после трансфера из «Челси» в «Рому».

Отметим, что Доменико Тедеско в своё время работал в России у руля московского «Спартака».

Матч между сборными Азербайджана и Бельгии стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Ромелу Лукаку Доменико Тедеско
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЗЕРБАЙДЖАН БЕЛЬГИЯ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
9 мин
Азербайджан Азербайджан
Бельгия Бельгия
0
0
16.00 7.40 1.20
Видео
09.09.23 в 19:00
Андорра Андорра
Беларусь Беларусь
4.90 3.80 1.78
Видео
09.09.23 в 19:00
Эстония Эстония
Швеция Швеция
6.20 4.40 1.55
Видео
09.09.23 в 19:00
Украина Украина
Англия Англия
8.00 5.20 1.41
Видео
09.09.23 в 21:45
Румыния Румыния
Израиль Израиль
2.02 3.45 4.00
Видео
09.09.23 в 21:45
Северная Македония Северная Македония
Италия Италия
6.60 4.50 1.52
Видео
09.09.23 в 21:45
Косово
Швейцария Швейцария
4.40 3.80 1.86
Видео
10.09.23 в 16:00
Казахстан Казахстан
Северная Ирландия Северная Ирландия
2.80 3.05 2.85
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Сентября
15:57 · Чемпионат Европы 2024
​Тедеско включил Лукаку в основу сборной Бельгии на матч против Азербайджана
15:35 · Чемпионат Европы 2024
Ольмо пропустит матч сборной Испании с Кипром официально
13:24 · Чемпионат Европы 2024
Саутгейт назвал сильные стороны сборной Украины
11:51 · Чемпионат Европы 2024
Ферран Торрес возвращается в сборную Испании
10:54 · Чемпионат Европы 2024
Асенсио травмировался в матче с Грузией
09:31 · Чемпионат Европы 2024
Погребняк дал прогноз на матч Германия - Япония
09:19 · Чемпионат Европы 2024
Тренер сборной Испании: «Победа 7:1 над Грузией – исторический результат»
08:56 · Испания. Ла Лига
Лунин: «Работа в «Реале» и в сборной - два разных мира»
08:19 · Чемпионат Европы 2024
Мартинес назвал игрока, который заменит Роналду в сборной Португалии
08:14 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Португалии потеряла Роналду
08:08 · Чемпионат Европы 2024
Мората прокомментировал разгром Грузии со счётом 7:1
08:03 · Чемпионат Европы 2024
16-летний Ямал высказался о голе за сборную Испании
07:51 · Чемпионат Европы 2024
Роналду оценил победу сборной Португалии
07:41 · Чемпионат Европы 2024
Фернандеш прокомментировал победу сборной Португалии
00:07 · Чемпионат Европы 2024
Ямал стал самым молодым автором гола в сборной за 117 лет
Все новости