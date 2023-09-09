Полузащитник «РБ Лейпцига» и сборной Испании Дани Ольмо не поможет своей национальной команде в матче с Кипром.

Пресс-служба испанской футбольной федерации сообщила, что 25-летний хавбек не примет участия в игре отборочного раунда чемпионата Европы – 2024 против сборной Кипра из-за травмы, которую он получил в прошлом матче с Грузией (7:1).

Отмечается, что футболист прошел медицинское обследование, которое подтвердило факт повреждения.

Матч между сборными Испании и Кипра состоится 12 сентября. Начало игры запланировано на 21:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что на замену травмированным Ольмо и Асенсио в сборную Испании был вызван Ферран Торрес.