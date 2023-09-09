Саутгейт назвал сильные стороны сборной Украины

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт пообщался с журналистами в преддверии поединка квалификационного этапа чемпионата Европы – 2024 против национальной команды Украины.

«Сборная Украины - организованный и опасный соперник, который отлично играет на контратаках. Нашей команде нужно сконцентрироваться и нейтрализовать их сильные стороны в центре поля. Мы отлично знакомы с некоторыми украинцами, выступающими в АПЛ», - цитирует специалиста пресс-служба УЕФА.

Матч состоится в субботу, 9 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В первом круге англичане выиграли со счетом 2:0.