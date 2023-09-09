Роналду жёстко сфолил, едва не разбив голову сопернику

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду совершил грубый фол во вчерашнем матче квалификационного этапа чемпионата Европы – 2024 против Словакии.

В начале второго тайма 38-летний бомбардир бросился в подкат на вратаря Мартина Дубравку, завладевшего мячом. Во время повтора было видно, что Роналду едва не въехал бутсами в голову голкиперу, чем мог нанести ему серьезную травму. За этот поступок звездный нападающий был наказан желтой карточкой. Из-за перебора «горчичников» КриРо пропустит следующий матч национальной команды.

Матч против Словакии завершился победой Португалии со счетом 1:0. Единственный мяч забил полузащитник Бруну Фернандеш.

Сборная Португалии потеряла Роналду