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Ферран Торрес возвращается в сборную Испании

09 Сентября 2023 • 11:51 Комментировать
Испания
...
Кипр
12.09 21:45

Нападающий Барселоны Ферран Торрес получил вызов в сборную Испании на матч против Кипра. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 23-летний футболист вызван в команду вместо Дани Ольмо и Марко Асенсио, которые получили повреждения в игре с Грузией (7:1).

12 сентября сборная Испании встретится со сборной Кипра в рамках четвертого тура отборочного раунда чемпионата Европы – 2024. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 21:45 по московскому времени.

На счету Торреса 35 матчей в составе национальной команды, в которых он забил 15 мячей и сделал две голевые передачи.

Отметим, что футболист не вызывался в сборную с декабря 2022 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Сборная Испании Марко Асенсио РБ Лейпциг Ферран Торрес Дани Ольмо
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