Ферран Торрес возвращается в сборную Испании

Нападающий Барселоны Ферран Торрес получил вызов в сборную Испании на матч против Кипра. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 23-летний футболист вызван в команду вместо Дани Ольмо и Марко Асенсио, которые получили повреждения в игре с Грузией (7:1).

12 сентября сборная Испании встретится со сборной Кипра в рамках четвертого тура отборочного раунда чемпионата Европы – 2024. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 21:45 по московскому времени.

На счету Торреса 35 матчей в составе национальной команды, в которых он забил 15 мячей и сделал две голевые передачи.

Отметим, что футболист не вызывался в сборную с декабря 2022 года.