Асенсио травмировался в матче с Грузией

Полузащитник «ПСЖ» Марко Асенсио получил повреждение в поединке за сборную Испании в квалификационном турнире чемпионата Европы – 2024. Хавбек травмировался в концовке первого тайма против Грузии и был вынужден покинуть поле. Степень серьезности повреждения пока неизвестна.

Напомним, что поединок завершился разгромной победой сборной Испании со счетом 7:1. «Красная фурия» провела в отборочном турнире три встречи и набрала шесть баллов. Подопечные Луиса де ла Фуэнте занимают вторую позицию в своей группе.

Следующий матч испанцы проведут против национальной команды Кипра 12 сентября.