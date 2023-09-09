Погребняк дал прогноз на матч Германия - Япония

Экс-футболист петербургского «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением о предстоящем товарищеском поединке между сборными Германии и Японии.

«Мы помним ЧМ и камбэк японцев на групповой стадии. Пришло время реванша. Немецкой машине пора подтвердить статус фаворита. Моя ставка - победа Германии и тотал больше (2,5)» - приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

Контрольная встреча сборных Германии и Японии состоится сегодня, 9 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.