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Погребняк дал прогноз на матч Германия - Япония

09 Сентября 2023 • 09:31 Комментировать

Экс-футболист петербургского «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением о предстоящем товарищеском поединке между сборными Германии и Японии.

«Мы помним ЧМ и камбэк японцев на групповой стадии. Пришло время реванша. Немецкой машине пора подтвердить статус фаворита. Моя ставка - победа Германии и тотал больше (2,5)» - приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

Контрольная встреча сборных Германии и Японии состоится сегодня, 9 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Павел Погребняк Сборная Японии
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