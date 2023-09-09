Тренер сборной Испании: «Победа 7:1 над Грузией – исторический результат»

Рулевой сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о крупной победе над национальной командой Грузии (7:1) в поединке отборочного раунда чемпионата Европы – 2024.

«Я отвечаю за мотивацию своих футболистов и даю им необходимые инструменты для хорошей игры. Чувствую себя сильным благодаря поддержке подопечных. Важная ли эта победа? Безусловно, это исторический результат», - передает слова специалиста AS.

Следующий поединок в отборочном раунде Евро-2024 «красная фурия» проведет против сборной Кипра. Встреча состоится во вторник, 12 сентября.

После трех сыгранных матчей Испания с шестью очками занимает второе место в группе А.