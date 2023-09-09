Мартинес назвал игрока, который заменит Роналду в сборной Португалии

Наставник сборной Португалии Роберто Мартинес высказался касательно дисквалификации нападающего Криштиану Роналду на следующий поединок квалификации чемпионата Европы – 2024. Форвард пропустит встречу с Люксембургом из-за перебора желтых карточек.

«Для нас важно, когда Криштиану в составе. Но желтые карточки – часть игры. В следующем матче покажем, что у нас есть и другие футболисты. Вместо Роналду на поле выйдет Гонсалу Рамуш, он получит свой шанс», - цитирует тренера A Bola.

Ближайший поединок португальцы проведут на своем поле против национальной команды Люксембурга. Встреча состоится 11 сентября.