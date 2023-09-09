Сборная Португалии потеряла Роналду

Звездный нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пропустит следующий поединок в отборочном раунде чемпионата Европы – 2024.

Во вчерашнем матче против Словакии 38-летний бомбардир получил желтую карточку, которая стала для него третьей в отборе. Это означает автоматическую дисквалификацию на следующую встречу.

Напомним, что пиренейцы минимально победили словаков на выезде со счетом 1:0. Автором единственного гола стал полузащитник Бруну Фернандеш.

Следующий поединок Португалия проведет против Люксембурга у себя дома. Встреча состоится в понедельник, 11 сентября.