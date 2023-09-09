Мората прокомментировал разгром Грузии со счётом 7:1

Нападающий сборной Португалии Альваро Мората высказался относительно разгромной победы над Грузией в поединке квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024.

«Мы настраивались на тяжелый матч, однако он прошел намного легче ожиданий. Рад оформить хет-тик. За сборную сыграли много молодых футболистов, которые отлично проявили себя.

Следующим летом мы точно должны быть в Германии, поэтому приложим максимум усилий, чтобы сделать это», - передает слова форварда пресс-служба УЕФА.

В настоящий момент Испания занимает вторую строчку в своей отборочной группе Евро-2024.