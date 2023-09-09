16-летний Ямал высказался о голе за сборную Испании

Форвард сборной Испании Ламин Ямал дал интервью после разгромной победы над Грузией в матче отборочного раунда чемпионата Европы – 2024. «Красная фурия» выиграла со счетом 7:1, а 16-летний нападающий отметился забитым мячом.

«Я был уверен в себе с самого начала встречи. Меня выпустили на поле в концовке первого тайма, и я отыграл до самого конца. Остался доволен абсолютно всем. В моменте с голом я ударил так, как мне подсказывала интуиция. Вот и все», - передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Ямал стал самым молодым футболистом за 117 лет, который отметился забитым мячом за европейскую сборную.