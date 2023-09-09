Роналду оценил победу сборной Португалии

В рамках квалификационного турнира чемпионата Европы – 2024 сборная Португалии встречалась с национальной командой Словакии. Пиренейцы выиграли со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Бруну Фернандеш.

По окончании встречи нападающий гостей Криштиану Роналду прокомментировал результат поединка.

«Это очень важная победа в тяжелой игре. Португалия остается непобежденной. Только вперед», - оставил сообщение 38-летний бомбардир в социальных сетях.

По итогам пяти туров португальская сборная с 15 набранными баллами лидирует в таблице своей группы. На втором месте с десятью очками располагается Словакия.