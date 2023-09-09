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Чемпионат Европы по футболу 2024

Фернандеш прокомментировал победу сборной Португалии

09 Сентября 2023 • 07:41 Комментировать

Один из лидеров сборной Португалии Бруну Фернандеш пообщался с представителями СМИ после минимальной победы над национальной командой Словакии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы – 2024. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу пиренейцев.

«Очень доволен, что мы сегодня победили. Я забил решающий гол, это фантастика. Мы прекрасно понимали, что это будет тяжелая игра. Наша команда приближается к финальному турниру, это самое главное», - передает слова полузащитника пресс-служба УЕФА.

После этой встречи Португалия с 15 набранными очками лидирует в таблице группы J. Пиренейцы опережают ближайшего преследователя на пять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Португалии Бруну Фернандеш
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