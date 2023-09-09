Ямал стал самым молодым автором гола в сборной за 117 лет

Нападающий «Барселоны» и испанской сборной Ламин Ямал установил уникальное достижение, забив в матче отбора Евро-2024 против Грузии.

Гол в ворота «крестоносцев» позволил фоврарду «блауграны» стать самым молодым автором мяча не только в истории «красной фурии», но и во всём мировом футболе за последние 117 лет. Моложе на момент дебютного гола в национальной команде были лишь венгр Йожеф Хорват (16 лет и 12 дней) и североирландец Сэм Джонстон (15 и 160 дней). Что интересно, игрок «мадьяров» забил свой исторический мяч в 1906 году, а британский рекордсмен – в 1882 году.

Напомним, что Ламин Ямал также стал самым молодым дебютантом в истории сборной Испании. Исторический матч в Тбилиси закончился со счётом 7:1 в пользу действующих победителей Лиги наций УЕФА.