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Сборная Армении была в минутах от победы над командой Турции

08 Сентября 2023 • 23:44 Комментировать
Турция
1:1
Армения
окончен

Сборная Армении запутала турнирную ситуацию в своей отборочной группе чемпионата Европы, здорово сыграв против турецкой команды на выезде. В первом тайме хозяева создали минимум четыре момента при хорошем ответе Ваана Бичахчяна. Сразу после перерыва у армян прострел с левого фланга, защитник не вынес мяч, и Артак Дашян вколотил его в сетку. Вскоре Дженгиз Юндер со средней дистанции чудом не попал в правый угол ворот. В самой концовке сборная Турции подкараулила ошибку в обороне соперника, голкипер справился с первым ударом по воротам, но Бахадир Йилдирым был первым на добивании - 1:1.

Сборная Турции набрала 10-е очко, у армян и хорватов - на три меньше.

Протокол игры  
Турция1:1Армения
  49'Дашян Артак (0:1)
(1:1) Йылдырым Бертуг88'  
Гюнок МертЧелик Мехмет 61' (Дервисоглу Халил ( 61') Демирал МерихСёюнджю Чаглар  80'Озкаджар Дженк 72' (Булут Онур ( 72') Юксек Исмаил 61' (Кавечи Ирфан ( 61') Юндер ДженгизКекчю ОркунЧалханоглу ХаканАктюркоглу Мухаммед 80' (Йылдырым Бертуг ( 80'  86') Йылмаз Барыш 61' (Мюлдюр Мерт ( 61')
Запасные: Учан СалихСари ЮсуфЧакыр УгурджанКабак ОзанЭзкан СалихБардакчи АбдулкеримBahadir YildirimБайиндыр Алтай
Чанчаревич Огньен  74'Дашян АртакАроян Вараздат  82'Арутюнян ГеоргийМкртчян СтепаИву УгучуквуСперцян Эдуард 90' (Оганесян Камо ( 90') Бичахчян Ваан  27' 62' (Серобян Артур ( 62') Селараян Лукас 82' (Бриаско-Балекян Норберто ( 82') Тикнизян НаирРанос Грант-Леон 62' (Адамян Саркис ( 62')
Запасные: Бегларян АрсенВбеймарЧалышир АндреБучнев СтаниславМаргарян ЖирайрПилоян ЭрикВосканян ТаронАрутюнян Оганес
08 сентября. Стадион "Эскишехир".

 

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