Сборная Армении была в минутах от победы над командой Турции

Сборная Армении запутала турнирную ситуацию в своей отборочной группе чемпионата Европы, здорово сыграв против турецкой команды на выезде. В первом тайме хозяева создали минимум четыре момента при хорошем ответе Ваана Бичахчяна. Сразу после перерыва у армян прострел с левого фланга, защитник не вынес мяч, и Артак Дашян вколотил его в сетку. Вскоре Дженгиз Юндер со средней дистанции чудом не попал в правый угол ворот. В самой концовке сборная Турции подкараулила ошибку в обороне соперника, голкипер справился с первым ударом по воротам, но Бахадир Йилдирым был первым на добивании - 1:1.

Сборная Турции набрала 10-е очко, у армян и хорватов - на три меньше.