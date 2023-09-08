Сборная Армении была в минутах от победы над командой Турции

Сборная Армении запутала турнирную ситуацию в своей отборочной группе чемпионата Европы, здорово сыграв против турецкой команды на выезде. В первом тайме хозяева создали минимум четыре момента при хорошем ответе Ваана Бичахчяна. Сразу после перерыва у армян прострел с левого фланга, защитник не вынес мяч, и Артак Дашян вколотил его в сетку. Вскоре Дженгиз Юндер со средней дистанции чудом не попал в правый угол ворот. В самой концовке сборная Турции подкараулила ошибку в обороне соперника, голкипер справился с первым ударом по воротам, но Бахадир Йилдирым был первым на добивании - 1:1.
Сборная Турции набрала 10-е очко, у армян и хорватов - на три меньше.
Протокол игры
|49'Дашян Артак (0:1)
|(1:1) Йылдырым Бертуг88'
Гюнок Мерт•Челик Мехмет61' (Дервисоглу Халил (61') •Демирал Мерих•Сёюнджю Чаглар• 80'Озкаджар Дженк72' (Булут Онур (72') •Юксек Исмаил61' (Кавечи Ирфан (61') •Юндер Дженгиз•Кекчю Оркун•Чалханоглу Хакан•Актюркоглу Мухаммед80' (Йылдырым Бертуг (80') • 86'Йылмаз Барыш61' (Мюлдюр Мерт (61')
Чанчаревич Огньен• 74'Дашян Артак•Ароян Вараздат• 82'Арутюнян Георгий•Мкртчян Степа•Иву Угучукву•Сперцян Эдуард90' (Оганесян Камо (90') •Бичахчян Ваан 27'62' (Серобян Артур (62') •Селараян Лукас82' (Бриаско-Балекян Норберто (82') •Тикнизян Наир•Ранос Грант-Леон62' (Адамян Саркис (62')
08 сентября. Стадион "Эскишехир".
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