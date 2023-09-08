Сборные Португалии, Люксембурга и Боснии и Герцеговины отпраздновали победы

В отборочной группе J Евро-2024 состоялись очередные матчи. Сборная Португалии одолела на выезде конкурентов из Словакии со счётом 1:0 и в пятый раз кряду набрала очки по максимуму. Бруну Фернандеш стал автором важного гола на 43-й минуте.
Национальная команда Люксембурга борется за вторую путевку на Евро. Сегодня она не оставила шансов Исландии - 3:1. Сборная Боснии и Герцеговины не могла проиграть Лихтенштейну - 2:1.
Протокол игры
|43'Фернандеш Бруну (0:1)
Дубравка Мартин•Пекарик Петер•Вавро Денис•Шкриньяр Милан•Ганцко Давид•Куцка Юрай75' (Бенеш Ласло (75') •Лоботка Станислав83' (Дурис Давид (83') •Дуда Ондрей• 53'Шранц Иван 35'63' (Боженик Роберт (63') •Полиевка Роберт63' (Суслов Томаш (63') •Гараслин Лукаш83' (Грошовски Патрик (83')
Кошта Диогу•Далот Диогу•Диаш Рубен•Силва Антониу•Канселу Жоау62' (Нету Педру (62') •Силва Бернарду•Пальинья Жоау•Фернандеш Бруну•Витинья II63' (Отавио Эдмилсон (63') •Роналду Криштиану• 62'Леау Рафаэл62' (Семеду Нелсон (62')
08 сентября. Стадион "Народны (Тегельне Поле)".
Протокол игры
|(1:0) Шано Максим 9'
|(2:0) Боргес Санчес Ивандро 70'
|88' Харальдссон Хакон-Арнар (2:1)
|(3:1) Синани Данел 89'
Морис Антони • Мартинс Марвин 64' ( Жанс Лоран ( 64') • Махмутович Энес 13' 64' ( Герсон Ларс ( 64') • Шано Максим • Пинту Мика • Синани Данел • Мартинс Кристофер • 15'Олесен Матиас 64' ( Бонерт Флориан ( 64') • Баррейро Леандро • Курчи Алессио 81' ( Тиль Венсан ( 81') • Боргес Санчес Ивандро
Запасные: Aiman Dardari • Карлсон Дирк • Тилль Себастьян • Корач Сеид • Кардосо Тьяго Перейра • Джогович Элдин • Рупиль Тимоте • Щон Ральф
Рунарссон Рунар • Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль • Палссон Виктор • Магнуссон Хёрдур 39' • 73'Финнссон Кольбейн • Магнуссон Сайвар-Атли 46' ( Оскарссон Орри ( 46') • Траустасон Арнор • Гудмундссон Йоханн • Торстейнссон Йон 79' ( Андерсон Микаэль ( 79') • Финнбогасон Альфред 79' ( Йоханнессон Исак-Бергманн ( 79' ) • 85'Харальдссон Хакон-Арнар 57'
08 сентября. Стадион "Стад де Люксембург".
Протокол игры
|(1:0) Джеко Эдин 3'
|(2:0) Люхингер Зимон 18'
|21' Вольфингер Сандро (2:1)
Шехич Ибрагим • Миличевич Хрвое • Хаджикадунич Деннис • Колашинац Сеад • 57'Дедич Амар • Налич Ади 63' ( Тахирович Бенджамин ( 63') • Пьянич Миралем 77' ( Газибегович Юсуф ( 77') • Крунич Раде • 60'Демирович Эрмедин • Билбия Неманья 77' ( Хаджиахметович Амир ( 77') • Джеко Эдин
Запасные: Чивич Эльдар • Пирич Кенан • Хамулич Саид • Превляк Смаил • Менало Лука • Василь Никола • Кодро Кенан • Прчич Саньин
Бюхель Бенджамин • Бек Никлас • Трабер Ларс • 66'Малин Андреас • 74'Вольфингер Сандро 84' ( Вольфингер Фабио ( 84') • Люхингер Зимон 76' 84' ( Нетцер Андрин ( 84') • Визер Сандро 69' ( Майер Ливио ( 69') • Зеле Арон • Гёппель Максимилиан • Саланович Деннис 84' ( Хаслер Жюльен ( 84') • Саглам Ферхат 73' ( Fabio Luque Notaro ( 73')
Запасные: Manuel Mikus • Йилдыз Сейхан • Ло Руссо Лоренцо • Хаас Колин • Марксер Мартин • Фосер Габриэль
08 сентября. Стадион "Билино Поле" (Зеница).
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