Сборные Португалии, Люксембурга и Боснии и Герцеговины отпраздновали победы

В отборочной группе J Евро-2024 состоялись очередные матчи. Сборная Португалии одолела на выезде конкурентов из Словакии со счётом 1:0 и в пятый раз кряду набрала очки по максимуму. Бруну Фернандеш стал автором важного гола на 43-й минуте.

Национальная команда Люксембурга борется за вторую путевку на Евро. Сегодня она не оставила шансов Исландии - 3:1. Сборная Боснии и Герцеговины не могла проиграть Лихтенштейну - 2:1.