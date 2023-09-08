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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборные Португалии, Люксембурга и Боснии и Герцеговины отпраздновали победы

08 Сентября 2023 • 23:43 Комментировать
Словакия
0:1
Португалия
окончен

В отборочной группе J Евро-2024 состоялись очередные матчи. Сборная Португалии одолела на выезде конкурентов из Словакии со счётом 1:0 и в пятый раз кряду набрала очки по максимуму. Бруну Фернандеш стал автором важного гола на 43-й минуте.

Национальная команда Люксембурга борется за вторую путевку на Евро. Сегодня она не оставила шансов Исландии - 3:1. Сборная Боснии и Герцеговины не могла проиграть Лихтенштейну - 2:1.

Протокол игры  
Словакия0:1Португалия
  43'Фернандеш Бруну (0:1)
Дубравка МартинПекарик ПетерВавро ДенисШкриньяр МиланГанцко ДавидКуцка Юрай 75' (Бенеш Ласло ( 75') Лоботка Станислав 83' (Дурис Давид ( 83') Дуда Ондрей  53'Шранц Иван  35' 63' (Боженик Роберт ( 63') Полиевка Роберт 63' (Суслов Томаш ( 63') Гараслин Лукаш 83' (Грошовски Патрик ( 83')
Запасные: Родак МарекВальент МартинРавас ГенрихДьомбер НорбертТомич МихалВернон де МаркоБеро Матуш
Кошта ДиогуДалот ДиогуДиаш РубенСилва АнтониуКанселу Жоау 62' (Нету Педру ( 62') Силва БернардуПальинья ЖоауФернандеш БрунуВитинья II 63' (Отавио Эдмилсон ( 63') Роналду Криштиану  62'Леау Рафаэл 62' (Семеду Нелсон ( 62')
Запасные: Орта РикардуГомеш ТотиПатрисиу РуйДанилу ПерейраЖота ДиогуСа ЖозеИнасиу ГонсалуРамуш ГонсалуФелиш Жоау
08 сентября. Стадион "Народны (Тегельне Поле)".
Протокол игры 
Люксембург3:1Исландия
(1:0) Шано Максим 9'  
(2:0) Боргес Санчес Ивандро 70'  
  88' Харальдссон Хакон-Арнар (2:1)
(3:1) Синани Данел 89'  
Морис Антони  Мартинс Марвин   64' (Жанс Лоран (   64' Махмутович Энес   13'   64' (Герсон Ларс (   64' Шано Максим  Пинту Мика  Синани Данел  Мартинс Кристофер   15'  Олесен Матиас   64' (Бонерт Флориан (   64' Баррейро Леандро  Курчи Алессио   81' (Тиль Венсан (   81' Боргес Санчес Ивандро
Запасные: Aiman Dardari  Карлсон Дирк  Тилль Себастьян  Корач Сеид  Кардосо Тьяго Перейра  Джогович Элдин  Рупиль Тимоте  Щон Ральф
Рунарссон Рунар  Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль  Палссон Виктор  Магнуссон Хёрдур   39'   73'  Финнссон Кольбейн  Магнуссон Сайвар-Атли   46' (Оскарссон Орри (   46' Траустасон Арнор  Гудмундссон Йоханн  Торстейнссон Йон   79' (Андерсон Микаэль (   79' Финнбогасон Альфред   79' (Йоханнессон Исак-Бергманн (   79'   85' Харальдссон Хакон-Арнар   57'
Запасные: Магнуссон Юлиус  Олафссон Элиас-Рафн  Сампстед Альфонс  Херманнссон Хьёртур  Хлинссон Кристиан  Эллертссон Микаэль-Эгиль  Тораринссон Гудмундур  Вальдимарссон Хакон-Рабн
 08 сентября. Стадион "Стад де Люксембург".
Протокол игры 
Босния и Герцеговина2:1Лихтенштейн
(1:0) Джеко Эдин 3'  
(2:0) Люхингер Зимон 18'  
  21' Вольфингер Сандро (2:1)
Шехич Ибрагим  Миличевич Хрвое  Хаджикадунич Деннис  Колашинац Сеад   57'  Дедич Амар  Налич Ади   63' (Тахирович Бенджамин (   63' Пьянич Миралем   77' (Газибегович Юсуф (   77' Крунич Раде   60'  Демирович Эрмедин  Билбия Неманья   77' (Хаджиахметович Амир (   77' Джеко Эдин
Запасные: Чивич Эльдар  Пирич Кенан  Хамулич Саид  Превляк Смаил  Менало Лука  Василь Никола  Кодро Кенан  Прчич Саньин
Бюхель Бенджамин  Бек Никлас  Трабер Ларс   66'  Малин Андреас   74'  Вольфингер Сандро   84' (Вольфингер Фабио (   84' Люхингер Зимон   76'   84' (Нетцер Андрин (   84' Визер Сандро   69' (Майер Ливио (   69' Зеле Арон  Гёппель Максимилиан  Саланович Деннис   84' (Хаслер Жюльен (   84' Саглам Ферхат   73' (Fabio Luque Notaro (   73')
Запасные: Manuel Mikus  Йилдыз Сейхан  Ло Руссо Лоренцо  Хаас Колин  Марксер Мартин  Фосер Габриэль
 08 сентября. Стадион "Билино Поле" (Зеница).

 

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