Сборная Шотландии победила на Кипре и практически пробилась на Евро

В отборочной группе А чемпионата Европы шотландцы играли против сборной Кипра, главного аутсайдера. Уже на первых минутах Скотт Мактоминай сыграл на опережение и головой переправил мяч в сетку. После розыгрыша штрафного Райан Портеус удвоил перевес. На 30-й минуте Джон Макгинн ударом с линии штрафной сделал счет разгромным - 3:0.

Сборная Шотландии набрала 15 очков, и только чудо может оставить ее без Евро.