Сборная Шотландии победила на Кипре и практически пробилась на Евро

В отборочной группе А чемпионата Европы шотландцы играли против сборной Кипра, главного аутсайдера. Уже на первых минутах Скотт Мактоминай сыграл на опережение и головой переправил мяч в сетку. После розыгрыша штрафного Райан Портеус удвоил перевес. На 30-й минуте Джон Макгинн ударом с линии штрафной сделал счет разгромным - 3:0.
Сборная Шотландии набрала 15 очков, и только чудо может оставить ее без Евро.
Протокол игры
|6'Мактоминай Скотт (0:1)
|16'Портеус Райан (0:2)
|30'Макгинн Джон (0:3)
Малл Джоэл•Каро Андреас•Лайфис Константинос•Роберж Валентин•Антониу Минас80' (Гогич Александрос (80') •Кириаку Хараламбос80' (Андреу Стелиос (80') •Кусулос Янис46' (Иоанну Михалис (46') • 85'Харалампус Харалампос84' (Какулис Андроникос (84') •Коррейя Андерсон• 9'Кастанос Григорис•Сотириу Пиерос46' (Питтас Яннис (46') 57'
Ганн Энгус•Портеус Райан•Хендри Джек•Тирни Киран•Хикки Аарон84' (Армстронг Стюарт (84') •Робертсон Эндрю•Мактоминай Скотт90' (Кристи Райан (90') •Гилмор Билли67' (Дайкс Линдон (67') •Макгрегор Каллум•Макгинн Джон84' (Паттерсон Нэйтан (84') •Адамс Че67' (Маклин Кенни (67')
08 сентября. Стадион "АЕК Арена".
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