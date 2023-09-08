Гюндоган прокомментировал получение капитанской повязки в сборной Германии

Новый капитан немецкой национальной команды Илкай Гюндоган отреагировал на решение Ханса-Дитера Флика.

«Для меня большая честь стать новым капитаном сборной Германии», - написал полузащитник «Барселоны» в своих социальных сетях. Ранее главный тренер команды отметил, что Гюндоган будет делить это звание с игроком «Баварии» Йозуа Киммихом.

Напомним, что Илкай выступает в футболке национальной команды с 2011 года, проведя 67 матчей и забив 17 голов. На сентябрьском сборе немцы сыграют товарищеские встречи против Японии и Франции.