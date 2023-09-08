Саньоль: Это была катастрофа, Испания играла практически идеально

Наставник сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал поражение в отборочном матче к Евро-2024 против Испании.

«Это была катастрофа. Никто из нас не ожидал такого. Испания играла практически идеально в первые 40 минут, и мы не смогли их остановить», — заявил вице-чемпион мира на пресс-конференции. По словам специалиста, Грузии противостояла команда великих футболистов, которая провела качественный матч с невероятным уровнем точности и эффективности.

Напомним, что Грузия проиграла домашний поединок квалификации к чемпионату Европы со счётом 1:7, опустившись на четвёртое место в своей группе.