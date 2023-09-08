​Иммобиле: «Спаллетти произвёл сильное впечатление»

Сборная Италии начала новый цикл в своей истории, ее возглавил Лучано Спаллетти - человек, в прошлом сезоне приведший к чемпионскому титулу в Италии «Наполи». Чиро Иммбиле, один из лучших итальянских нападающих в 21-м веке, рассказал, как он ладит с новым тренером.

- Он очень открыт и доступен, это тренер, который много общается со своими игроками, ему нравится диалог. Это очень важно в сборной, потому что тут у нас много меньше времени для адаптации и работы. Он произвел очень сильное впечатление на меня, - цитирует словва Иммобиле итальянское новостное агентство ITASportPress.