Мор прокомментировал разгромное поражение сборной Грузии от Испании

Бывший игрок столичного «Спартака» Эдуард Мор высказался о разгромном поражении сборной Грузии в матче отбора Евро-2024 против Испании со счётом 1:7.

«Тренер Вилли Саньоль заставил сборную Грузии играть глубоко в обороне, такое катеначчо. Это всё равно что молодого и здорового грузина во время застолья, когда все поют, заставить сидеть в углу и молчать», — заявил эксперт, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Мор напомнил прошлую встречу этих команд в Тбилиси в квалификации ЧМ-2022, когда сборная Грузии уступила 1:2, играя в прессингующей манере. По мнению эксперта, «крестоносцам» подобный стиль подходит больше.

Напомним, что сборная Грузии потерпела второе поражение в рамках отборочного этапа, опустившись на четвёртое место в турнирной таблице.