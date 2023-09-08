Спаллетти: «Мы попробуем показать свою игру»

Новый наставник итальянской сборной по футболу Лучано Спаллетти начинает свою работу, завтра, в субботу, его команда сыграет с Северной Македонией. Италия собирается взять три очка в предстоящей игре, хотя еще свежи в памяти шокирующие воспоминания о поражении в марте 2022 года, оставившем итальянцев вне чемпионата мира.

- Я хочу видеть на поле играющую команду, то, что я видел на тренировках, очень порадовало меня. Уверен, что мы сможем разыграть свою партию, а игроки проявят свои самые лучшие качества, - цитирует слова Спаллетти итальянское новостное агентство ITASportPress.