Поражение от испанцев стало для сборной Грузии крупнейшим в истории

Национальная сборная Грузии в пятницу вечером потерпела в Тбилиси крупнейшее поражение в своей истории, а также самое крупное за последние 18 лет. Подопечные Вилли Саньоля, напомним, разгромно уступили сборной Испании – 1:7.

Ранее грузинская команда терпела самые разгромные поражения в истории от команд Румынии (0:5, 1996 год) и команды Дании (1:6, 2005 год).

Напомним, что после игры в квинтете А испанцы набрали шесть баллов и забрались на вторую строчку турнирной таблицы. Грузины опустились на четвёртое место с четырьмя баллами в активе.