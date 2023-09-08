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Сборные Словакии и Португалии назвали составы на матч отбора на Евро, Роналду – в старте

08 Сентября 2023 • 21:03 Комментировать
Словакия
...
Португалия
1 7.80 X 4.40 2 1.48
Через 0 ч. 6 мин.

Сборные Словакии и Португалии в 21:45 по Москве начнут встречу в рамках квалификации на Евро-2024. Обе команды традиционно, за час до стартового свистка представили свои составы.

Словакия: Дубравка, Ганцко, Шкриньяр, Вавро, Пекарик, Куцка, Лоботка, Дуда, Гараслин, Полиевка, Шранц;

Португалия: Кошта, Далот, Диаш, Антониу Силва, Канселу, Бернарду Силва, Пальинья, Фернандеш, Витинья, Роналду, Леау.

Команды сражаются за выход на престижный турнир в группе J. Португальцы идут на первой строчке в секстете с 12 баллами, словаки – на втором месте, у команды 10 очков.

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СЛОВАКИЯ ПОРТУГАЛИЯ
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1
7
10.00 5.80 1.32
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Латвия Латвия
1.15 9.20 20.00
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08.09.23 в 21:45
Турция Турция
Армения Армения
1.34 5.40 9.80
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Кипр Кипр
Шотландия Шотландия
7.80 4.80 1.44
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08.09.23 в 21:45
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Лихтенштейн Лихтенштейн
1.04 19.00 60.00
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Словакия Словакия
Португалия Португалия
6.40 4.30 1.56
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Люксембург Люксембург
Исландия Исландия
2.60 3.40 2.85
Видео
09.09.23 в 16:00
Азербайджан Азербайджан
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Видео
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Андорра Андорра
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Украина Украина
Англия Англия
8.00 5.20 1.41
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09.09.23 в 19:00
Эстония Эстония
Швеция Швеция
6.20 4.40 1.55
Видео
09.09.23 в 21:45
Северная Македония Северная Македония
Италия Италия
6.60 4.50 1.52
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09.09.23 в 21:45
Косово
Швейцария Швейцария
4.40 3.80 1.86
Видео
09.09.23 в 21:45
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2.02 3.45 4.00
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