Сборные Словакии и Португалии назвали составы на матч отбора на Евро, Роналду – в старте

Сборные Словакии и Португалии в 21:45 по Москве начнут встречу в рамках квалификации на Евро-2024. Обе команды традиционно, за час до стартового свистка представили свои составы.

Словакия: Дубравка, Ганцко, Шкриньяр, Вавро, Пекарик, Куцка, Лоботка, Дуда, Гараслин, Полиевка, Шранц;

Португалия: Кошта, Далот, Диаш, Антониу Силва, Канселу, Бернарду Силва, Пальинья, Фернандеш, Витинья, Роналду, Леау.

Команды сражаются за выход на престижный турнир в группе J. Португальцы идут на первой строчке в секстете с 12 баллами, словаки – на втором месте, у команды 10 очков.

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