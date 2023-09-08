Сборная Испании забила 7 мячей грузинским футболистам

В квалификационном матче чемпионата Европы 2024 года сборная Грузии принимала испанцев. Первая четверть поединка прошла без голов, а дальше началось что-то невероятное. Марко Асенсио набросил мяч к воротам, и Альваро Мората головой открыл счет. Фабиан Руис слева из штрафной простреливал, а Соломон Кверквелия срезал мяч в свои ворота. Тут же Руис забил сам, но из офсайда. Под конец тайма Дани Ольмо метров с 15 метко попал в ближний угол. В следующей атаке Мората и Руис раскатали чужую оборону, и Альваро оформил дубль.

Второй тайм начался голевым ударом Георгия Чакветадзе, который голкипер испанцев должен был парировать. Робен ле Норман пробивал головой с отскоком от газона - каркас ворот около крестовины. Снова в середине тайма испанцы начали забивать, Мората реализовал выход один на один с голкипером. Нико Уильямс слева вывалился на ворота и забил уже шестой гол своей команды. Уильямс также вывел на голевой удар дебютанта Ламина Ямаля - 7:1.

Сборная Испании набрала шесть очков и вышла на второе место, грузины проигрывают два балла.