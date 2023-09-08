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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Испании забила 7 мячей грузинским футболистам

08 Сентября 2023 • 20:59 Комментировать
Грузия
1:7
Испания
окончен

В квалификационном матче чемпионата Европы 2024 года сборная Грузии принимала испанцев. Первая четверть поединка прошла без голов, а дальше началось что-то невероятное. Марко Асенсио набросил мяч к воротам, и Альваро Мората головой открыл счет. Фабиан Руис слева из штрафной простреливал, а Соломон Кверквелия срезал мяч в свои ворота. Тут же Руис забил сам, но из офсайда. Под конец тайма Дани Ольмо метров с 15 метко попал в ближний угол. В следующей атаке Мората и Руис раскатали чужую оборону, и Альваро оформил дубль.

Второй тайм начался голевым ударом Георгия Чакветадзе, который голкипер испанцев должен был парировать. Робен ле Норман пробивал головой с отскоком от газона - каркас ворот около крестовины. Снова в середине тайма испанцы начали забивать, Мората реализовал выход один на один с голкипером. Нико Уильямс слева вывалился на ворота и забил уже шестой гол своей команды. Уильямс также вывел на голевой удар дебютанта Ламина Ямаля - 7:1.

Сборная Испании набрала шесть очков и вышла на второе место, грузины проигрывают два балла.

Протокол игры  
Грузия1:7Испания
  22'Мората Альваро (0:1)
  28'Кверквелия Соломон (0:2)
  38'Ольмо Дани (0:3)
  40'Мората Альваро (0:4)
(1:4) Чакветадзе Георгий49'  
  66'Мората Альваро (1:5)
  68'Уильямс Нико (1:6)
  74'Ямаль Ламин (1:7)
Мамардашвили ГеоргийГочолеишвили Гиорги 77' (Сазонов Саба ( 77') Кверквелия СоломонКашия Гурам  51'Азаров Ираклий 60' (Двали Лаша ( 60') Лобжанидзе Саба 46' (Чакветадзе Георгий ( 46'  63') Абурджания Георгий  45' 46' (Меквабишвили Анзор ( 46') Гагнидзе Лука 46' (Давиташвили Зурико ( 46') Кварацхелия Хвича  82'Китеишвили Отар  60'Микаутадзе Жорж
Запасные: Цитаишвили ГеоргийКаландадзе АлександреЛория ГиоргиЗивзивадзе БудуГугешашвили ЛукаКочорашвили ГеоргийМамучашвили Владимир
Унай СимонКарвахаль ДаниэльЛе Норман РобенЛапорт ЭмерикГайя ХосеГави  45' 58' (Мерино Микель ( 58') Родри Эрнандес 72' (Субименди Мартин ( 72'  79') Фабиан РуисАсенсио Марко 44' (Ямаль Ламин ( 44') Мората Альваро 72' (Хоселу Санмартин ( 72') Ольмо Дани 44' (Уильямс Нико ( 44')
Запасные: Бальде АлехандроБаэна АлехандроАспиликуэта СесарГарсия Давид IIIАррисабалага КепаТоррес Пау IIРайя Давид
08 сентября. Стадион "Борис Пайчадзе".

 

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