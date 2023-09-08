Сборная Испании впервые забила Грузии более четырёх голов

В данные минуты в дождливом Тбилиси проходит матч квалификации на Евро-2024 между сборными Грузии и Испании. «Красная фурия» легко громит своего соперника – 6:1.

Что любопытно, что это первый случай, когда испанцы забили грузинам более четырёх мячей. До этого между командами прошло пять игр, одна из них носила статус товарищеской – в ней грузинам в 2016 году удалось победить – 1:0.

Напомним, в составе испанской сборной в продолжающемся матче отличились Альваро Мората (хет-трик), Дани Ольмо и Неко Уильямс. Автоголом отличился грузинский оборонец Соломон Кверквелия. Голом престижа в составе грузинской команды отметился Георгий Чакветадзе.