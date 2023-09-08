Словакия - Португалия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Словакии и Португалии проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Словакия - Португалия
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Протокол игры
Дубравка Мартин•Пекарик Петер•Вавро Денис•Шкриньяр Милан•Ганцко Давид•Куцка Юрай•Лоботка Станислав•Дуда Ондрей•Шранц Иван•Полиевка Роберт•Гараслин Лукаш
Кошта Диогу•Далот Диогу•Диаш Рубен•Силва Антониу•Канселу Жоау•Силва Бернарду•Пальинья Жоау•Фернандеш Бруну•Витинья II•Роналду Криштиану•Леау Рафаэл
08 сентября. Стадион "Народны (Тегельне Поле)".
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