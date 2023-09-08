Турция - Армения: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Турции и Армении проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Турция - Армения
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Протокол игры
Гюнок Мерт•Челик Мехмет•Демирал Мерих•Сёюнджю Чаглар•Озкаджар Дженк•Юксек Исмаил•Юндер Дженгиз•Кекчю Оркун•Чалханоглу Хакан•Актюркоглу Мухаммед•Йылмаз Барыш
Чанчаревич Огньен•Дашян Артак•Ароян Вараздат•Georgii Artutiunian•Мкртчян Степа•Иву Угучукву•Сперцян Эдуард•Бичахчян Ваан•Селараян Лукас•Тикнизян Наир•Ранос Грант-Леон
08 сентября. Стадион "Эскишехир".
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