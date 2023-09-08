Ямал дебютировал за сборную Испании в 16 лет

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямал дебютировал за сборную Испании в матче отбора Евро-2024 против Грузии.

Молодой форвард вышел на поле в концовке первого тайма. Наставнику «красной фурии» Луису де ла Фуэнте пришлось использовать две вынужденные замены. Ламин Ямал и Нико Уильямс вступили в игру вместо Дани Ольмо и Марко Асенсио.

Форвард «блауграны» стал самым молодым футболистом в истории испанской национальной команды, побив рекорд своего партнёра по команде Гави. Ямалу на момент дебюта исполнилось 16 лет и 57 дней.

Напомним, что к перерыву отборочного матча испанцы уверенно ведут в счёте 4:0 на гостевом поле в Тбилиси.