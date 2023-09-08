Сборная Испании забила грузинам уже четыре мяча в первом тайме

«Красная фурия» прямо сейчас в Тбилиси громит сборную Грузии – 4:0. Притом, к концу подходит лишь первый тайм встречи. Игра проходит в рамках квалификации на Евро-2024.

Счёт, напомним, на 22-й минуте открыл Альваро Мората. Пять минут спустя в свои ворота мяч срезал Соломон Кверквелия. С 38-й по 40-ю минуты испанцы вновь поразили ворота хозяев – отличились Дани Ольмо, дубль в матче оформил Мората.

Следить за ходом второго тайма тбилисского матча можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.ru.