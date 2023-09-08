Сборная Испании забила Грузии два гола за пять минут

Сборная Испании пятничным вечером гостит в солнечном Тбилиси у команды Грузии. Игра проходит в рамках отбора на Евро-2024.

«Красной фурии» буквально за пять минут удалось сначала открыть счёт, а после удвоить преимущество. На 22-й минуте постарался Альваро Мората – форвард головой переправил мяч в ворота Мамардашвили. А на 27-й минуте в свои ворота мяч срезал бывший игрок «Рубина» и московского «Локомотива» Соломон Кверквелия.

Если команде Испании удастся увезти из Тбилиси победу, то команда наберёт шесть очков и займёт чистое второе место в турнирной таблице. Грузины опустятся на четвёртое место с четырьмя баллами.

Текстовую трансляцию вечернего матча проводит LiveResult.ru.