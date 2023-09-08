Грузия - Испания: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:4

Сборные Грузии и Испании проводят матч квалификации чемпионата Европы 2024 года.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Грузия - Испания
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Протокол игры
|22'Мората Альваро (0:1)
|28'Кверквелия Соломон (0:2)
|38'Ольмо Дани (0:3)
|40'Мората Альваро (0:4)
Мамардашвили Георгий•Гочолеишвили Гиорги•Кверквелия Соломон•Кашия Гурам•Азаров Ираклий•Лобжанидзе Саба•Абурджания Георгий• 45'Гагнидзе Лука•Кварацхелия Хвича•Китеишвили Отар•Микаутадзе Жорж
Унай Симон•Карвахаль Даниэль•Ле Норман Робен•Лапорт Эмерик•Гайя Хосе•Гави• 45'Родри Эрнандес•Фабиан Руис•Асенсио Марко44' (Ямаль Ламин (44') •Мората Альваро•Ольмо Дани44' (Уильямс Нико (44')
08 сентября. Стадион "Борис Пайчадзе".
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