​Кварацхелия в старте: Грузия и Испания назвали составы

В пятницу вечером в рамках отбора на Евро-2024 сыграют сборные Грузии и Испании.

Наставник «крестоносцев» Вилли Саньоль включил в стартовый состав таких игроков: Мамардашвили – Кверквелия, Кашия, Азаров, Гочолеишвили, Гагнидзе, Лобжанидзе, Абурджания, Китеишвили, Микаутадзе, Кварацхелия.

Рулевой «красной фурии» Луис де ла Фуэнте, в свою очередь, принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Симон – Карвахаль, ле Норман, Лапорт, Гайя, Родри, Гави, Руис, Асенсио, Ольмо, Мората.

Матч Грузия – Испания стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.