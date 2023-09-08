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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Кварацхелия в старте: Грузия и Испания назвали составы

08 Сентября 2023 • 18:06 Комментировать
Грузия
0:4
Испания
1 10.00 X 5.40 2 1.35
1-й тайм

В пятницу вечером в рамках отбора на Евро-2024 сыграют сборные Грузии и Испании.

Наставник «крестоносцев» Вилли Саньоль включил в стартовый состав таких игроков: Мамардашвили – Кверквелия, Кашия, Азаров, Гочолеишвили, Гагнидзе, Лобжанидзе, Абурджания, Китеишвили, Микаутадзе, Кварацхелия.

Рулевой «красной фурии» Луис де ла Фуэнте, в свою очередь, принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Симон – Карвахаль, ле Норман, Лапорт, Гайя, Родри, Гави, Руис, Асенсио, Ольмо, Мората.

Матч Грузия – Испания стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

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ГРУЗИЯ ИСПАНИЯ
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На Евро-Футболе:
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Грузия Грузия
Испания Испания
0
4
10.00 5.80 1.32
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Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Лихтенштейн Лихтенштейн
1.04 19.00 60.00
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Португалия Португалия
6.40 4.30 1.56
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Люксембург Люксембург
Исландия Исландия
2.60 3.40 2.85
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Хорватия Хорватия
Латвия Латвия
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1.34 5.40 9.80
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Кипр Кипр
Шотландия Шотландия
7.80 4.80 1.44
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Азербайджан Азербайджан
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Андорра Андорра
Беларусь Беларусь
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