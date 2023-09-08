Тедеско: «Мы поддерживаем Лукаку, он будет нашим капитаном в матче с Азербайджаном»

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско сообщил о том, что нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку готов принять участие в предстоящем матче группового этапа квалификации чемпионата Европы против Азербайджана.

«У него было не так много игр с «Ромой», но он тренировался самостоятельно. Мы полностью поддерживаем его. Он будет нашим капитаном и выйдет в старте», — цитирует Тедеско RTBF.

При этом специалист отметил, что 30-летний форвард вряд ли сможет провести на поле весь матч.

Напомним, минувшим летом Лукаку перешёл в «Рому» из «Челси» на правах аренды. В составе римской команды нападающий успел провести одну игру, не отметившись в ней результативными действиями.

Матч Азербайджан — Бельгия состоится завтра, 9 сентября. Начало — в 16:00 по московскому времени.