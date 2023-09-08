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Тедеско: «Мы поддерживаем Лукаку, он будет нашим капитаном в матче с Азербайджаном»

08 Сентября 2023 • 15:45 Комментировать
Азербайджан
...
Бельгия
1 16.00 X 7.20 2 1.20
Через 23 ч. 37 мин.

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско сообщил о том, что нападающий «Ромы» Ромелу Лукаку готов принять участие в предстоящем матче группового этапа квалификации чемпионата Европы против Азербайджана.

«У него было не так много игр с «Ромой», но он тренировался самостоятельно. Мы полностью поддерживаем его. Он будет нашим капитаном и выйдет в старте», — цитирует Тедеско RTBF.

При этом специалист отметил, что 30-летний форвард вряд ли сможет провести на поле весь матч.

Напомним, минувшим летом Лукаку перешёл в «Рому» из «Челси» на правах аренды. В составе римской команды нападающий успел провести одну игру, не отметившись в ней результативными действиями.

Матч Азербайджан — Бельгия состоится завтра, 9 сентября. Начало — в 16:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Сборная Бельгии Ромелу Лукаку Доменико Тедеско
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АЗЕРБАЙДЖАН БЕЛЬГИЯ
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