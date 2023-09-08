Вингер Федерико Кьеза рискует пропустить ближайший матч сборной Италии в отборе на чемпионат Европы. По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, Кьеза имеет повреждение и пройдёт медицинские тесты в ближайшие дни.

Сборная Италии в субботу проведёт гостевой матч против сборной Северной Македонии на выезде. Спустя три дня команда Лучано Спаллетти будет играть против Украины на своём поле.

Отметим, что в двух прошедших поединках отбора на Евро-2024 сборная Италии смогла раздобыть три зачётных балла.

Добавим, что чемпионат Европы следующим летом пройдёт в Германии.