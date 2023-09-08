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Сперцян высказался о футболистах из России в сборной Армении

08 Сентября 2023 • 15:15 Комментировать
Турция
...
Армения
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Через 5 ч. 27 мин.

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о том, почему футболисты из Российской премьер-лиги в последнее время все чаще выбирают выступление за сборную своей исторической родины.

«Могу сказать, что любой футболист как чувствует, так и делает выбор. В большей степени это делается, следуя сердцу», - приводит слова Сперцяна официальный сайт Федерации сборной Армении.

Напомним, что у Сперцяна была возможность выступать за сборную России. Также к сборной Армении присоединился защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, а в ближайшее время это может сделать и Эдгар Севикян из «Пари НН». 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Армении Эдуард Сперцян
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