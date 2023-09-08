Сперцян высказался о футболистах из России в сборной Армении

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался о том, почему футболисты из Российской премьер-лиги в последнее время все чаще выбирают выступление за сборную своей исторической родины.

«Могу сказать, что любой футболист как чувствует, так и делает выбор. В большей степени это делается, следуя сердцу», - приводит слова Сперцяна официальный сайт Федерации сборной Армении.

Напомним, что у Сперцяна была возможность выступать за сборную России. Также к сборной Армении присоединился защитник «Локомотива» Наир Тикнизян, а в ближайшее время это может сделать и Эдгар Севикян из «Пари НН».