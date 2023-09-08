​В сборной Германии выбрали капитана

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик высказался о выборе капитана команды. По словам специалиста, капитаном будет Илкай Гюндоган, а вице-капитаном – Йозуа Киммих.

«Я решил отдать повязку Илкаю Гюндогану. Вместе с Йозуа Киммихом у нас теперь есть лидерский дуэт», - сказал Флик, чьи слова приводит Bayern & Germany.

Сборная Германии в настоящий момент готовится к домашнему чемпионату Европы, который пройдёт летом 2024 года. В сентябре команда Ханса-Дитера Флика проведёт товарищеские матчи против Японии (9 числа) и Франции (12 числа).

Ранее сообщалось о том, что Ханс-Дитер Флик может быть уволен из сборной Германии.