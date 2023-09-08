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Чемпионат Европы по футболу 2024

​Футболка Месси как инструмент: Фанаты Ирландии хотели посмеяться с французов

08 Сентября 2023 • 14:13 Комментировать
Франция
2:0
Ирландия
окончен

В четверг вечером сборные Франции и Ирландии проводили матч в рамках отбора на Евро-2024. На гостевой трибуне ирландские фанаты поднимали над головой футболку Лионеля Месси в сборной Аргентины. Судя по всему, ирландцы пытались посмеяться с французских болельщиков, напоминая им о поражении в финале чемпионата мира – 2022. Впрочем, смеётся тот, кто смеётся последним. Сборная Франции уверенно обыграла Ирландию со счётом 2:0, и фанаты «зелёной армии» отправились домой в расстроенных чувствах.

Напомним, что в финале чемпионата мира – 2022 сборная Франции проиграла Аргентине по пенальти после ничьей 3:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции Сборная Ирландии
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