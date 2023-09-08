​Футболка Месси как инструмент: Фанаты Ирландии хотели посмеяться с французов

В четверг вечером сборные Франции и Ирландии проводили матч в рамках отбора на Евро-2024. На гостевой трибуне ирландские фанаты поднимали над головой футболку Лионеля Месси в сборной Аргентины. Судя по всему, ирландцы пытались посмеяться с французских болельщиков, напоминая им о поражении в финале чемпионата мира – 2022. Впрочем, смеётся тот, кто смеётся последним. Сборная Франции уверенно обыграла Ирландию со счётом 2:0, и фанаты «зелёной армии» отправились домой в расстроенных чувствах.

Напомним, что в финале чемпионата мира – 2022 сборная Франции проиграла Аргентине по пенальти после ничьей 3:3.