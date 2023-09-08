Дешам: «Снимаю шляпу перед Тчуамени»

Наставник национальной сборной Франции Дидье Дешам высказался относительно игры полузащитника Орельена Тчуамени в поединке квалификации чемпионата Европы – 2024 против Ирландии.

«Не знаю, сколько раз он коснулся мяча в прошедшей игре. У Тчуамени отличное умение отбирать мяч и способность контролировать его в движении. Я снимаю перед ним шляпу», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, что в прошедшей встрече Тчуамени отметился забитым мячом. Франция отпраздновала победу со счетом 2:0 и с 15 набранными баллами занимает первое место в своей группе.