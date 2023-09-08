Мбаппе сделал 16 голевых действий в 11 последних матчах сборной Франции

В рамках пятого тура группового этапа отбора Евро-2024 сборная Франции встречалась с национальной командой Ирландии. Подопечные Дидье Дешама отпраздновали победу со счетом 2:0.

В прошедшей встрече голевой передачей отметился нападающий Килиан Мбаппе. 24-летний форвард совершил 16-е результативное действие в 11 последних матчах «трёхцветных». Голами в этой встрече отличились Орельен Тчуамени и Маркус Тюрам.

По итогам пяти туров сборная Франции набрала 15 баллов и уверенно лидирует в своей группе. Ирландия, имея один матч в запасе, располагается на четвертой строчке.