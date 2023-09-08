Родри назвал ближайшую цель сборной Испании

Хавбек сборной Испании Родри Эрнандес высказался относительно предстоящего поединка против национальной команды Грузии в квалификации чемпионата Европы – 2024.

«Это гонка на длинной дистанции. Мы намерены продолжать показывать свои умения на поле. Испания движется шаг за шагом. Для нас главное цель, а в данный момент – это победа над Грузией», - передает слова опорного полузащитника Mundo Deportivo.

Поединок между сборными Испании и Грузии состоится сегодня, 8 сентября. Следующий матч «красная фурия» проведет против сборной Кипра на следующей неделе.