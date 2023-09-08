Дешам: «У сборной Франции идеальный курс»

Наставник сборной Франции Дидье Дешам пообщался с представителями СМИ после победы над национальной командой Ирландии (2:0) в матче отборочного цикла чемпионата Европы – 2024.

«Команда сделала все, чтобы добиться успеха. Мы продолжаем движение к своей цели. Я доволен результатом и горжусь своими подопечными. Сборная движется по идеальному курсу.

Мбаппе? У него не получилось забить, пока Килиану непросто. Но он сделал несколько хороших вещей в прошедшей встрече», - передает слова специалиста Lequipe.

Сборная Франции набрала 15 баллов и лидирует в своей квалификационной группе.