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Чемпионат Европы по футболу 2024

Дешам – о победе над сборной Ирландии: «Мы могли забить больше»

08 Сентября 2023 • 02:52 Комментировать
Франция
2:0
Ирландия
окончен

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам побеседовал с журналистами после победы своей команды.

Французы взяли верх над соперниками из Ирландии в отборочном матче Евро-2024 – 2:0. На 19-й минуте счёт открыл Орельен Тчуамени, а в начале второго тайма окончательный результат на табло установил Маркус Тюрам.

«Всегда можно требовать большего, но сегодня мы добились результата, создали много моментов. Небольшое разочарование вызывает тот факт, что мы забили лишь дважды при таком количестве подходов. Думаю, команда могла поразить ворота ещё несколько раз, но в целом я доволен игроками. Мы выиграли пятый матч подряд», – приводит Eurosport послематчевые высказывания Дешама.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Ирландии Дидье Дешам
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