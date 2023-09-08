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​Сборной Испании пришлось тренироваться в Тбилиси... в кедах

08 Сентября 2023 • 00:24 Комментировать
Грузия
...
Испания
1 10.00 X 5.40 2 1.35
Через 17 ч. 5 мин.

Сборная Испании прилетела в Грузию, где ей предстоит очень важный матч, неудача в котором может стоить квалификации на чемпионат Европы. У Испании уже есть одно поражение в двух матчах, так что терять очки нельзя категорически.

Однако, прибыв на первую тренировку в четверг, игроки испанской команды обнаружили, что их спортивный инвентарь так и не прибыл в Грузию из-за неких сложностей с логистикой. Тренироваться игрокам пришлось в кедах.

Стоит заметить, что это не первая подобная проблема с испанцами в Тбилиси - в марте 2021 года им пришлось отказаться от тренировки на этом же стадионе, так как отсутствовало освещение.


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Сборная Испании Сборная Грузии
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