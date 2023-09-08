Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Франции обновила собственный рекорд

08 Сентября 2023 • 00:07 Комментировать
Франция
2:0
Ирландия
окончен

Команда Дидье Дешама в очередной раз одержала победу, не пропустив ни одного гола.

«Трёхцветные» одолели сборную Ирландии в матче квалификации Евро-2024 (2:0). Забитыми мячами отметились Орельен Тчуамени и Маркус Тюрам, поразившие ворота соперников на 19-й и 48-й минутах.

Французы одержали сухую победу в пятом матче кряду – личный рекорд сборной, отмечает Opta. Кроме того, команда впервые за 16 лет сохранила ворота в неприкосновенности в пяти подряд играх.

Сборная Франции уверенно возглавляет свою отборочную группу с 15-ю очками в активе. В следующем туре действующие вице-чемпионы мира сыграют на выезде против Нидерландов – матч пройдёт 13 октября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Дидье Дешам
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Казахстан Казахстан
Финляндия Финляндия
0
1
3.60 3.35 2.20
Видео
Окончен
Литва Литва
Черногория Черногория
2
2
4.40 3.55 1.93
Видео
Окончен
Дания Дания
Сан-Марино Сан-Марино
4
0
Видео
Окончен
Сербия Сербия
Венгрия Венгрия
1
2
1.74 3.85 5.00
Видео
Окончен
Польша Польша
Фарерские острова Фарерские острова
2
0
1.20 7.60 16.00
Видео
Окончен
Словения Словения
Северная Ирландия Северная Ирландия
4
2
2.01 3.30 4.30
Видео
Окончен
Нидерланды Нидерланды
Греция Греция
3
0
1.47 4.60 7.40
Видео
Окончен
Франция Франция
Ирландия Ирландия
2
0
1.30 6.00 11.00
Видео
Окончен
Чехия Чехия
Албания Албания
1
1
1.66 3.90 5.80
Видео
08.09.23 в 19:00
Грузия Грузия
Испания Испания
10.00 5.80 1.32
Видео
08.09.23 в 21:45
Люксембург Люксембург
Исландия Исландия
2.60 3.40 2.85
Видео
08.09.23 в 21:45
Словакия Словакия
Португалия Португалия
6.40 4.30 1.56
Видео
08.09.23 в 21:45
Турция Турция
Армения Армения
1.34 5.40 9.80
Видео
08.09.23 в 21:45
Хорватия Хорватия
Латвия Латвия
1.15 9.20 20.00
Видео
08.09.23 в 21:45
Кипр Кипр
Шотландия Шотландия
7.80 4.80 1.44
Видео
08.09.23 в 21:45
Босния и Герцеговина Босния и Герцеговина
Лихтенштейн Лихтенштейн
1.04 19.00 60.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Сентября
00:24 · Чемпионат Европы 2024
​Сборной Испании пришлось тренироваться в Тбилиси... в кедах
00:07 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франции обновила собственный рекорд
07 Сентября
23:59 · Англия. Премьер-лига
Родри – о трансферах саудовских клубов: «Европейский футбол находится в проигрышном положении»
23:46 · Чемпионат Европы 2024
Сборные Словении и Дании одержали важные победы
23:45 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франции добыла пятую победу подряд, не заметив сопротивления Ирландии
23:43 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Чехии не смогла дожать албанцев, команда Польши всё же одолела фарерцев
23:43 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Венгрии возглавила группу, одолев на выезде сербов
23:42 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Нидерландов за тайм разгромила конкурентов из Греции
23:16 · Испания. Ла Лига
Тренер сборной Португалии Мартинес рассказал о готовности Фелиша и Канселу
23:08 · Италия. Серия А
Жиру был заменён из-за травмы в матче сборной Франции
22:50 · Испания. Ла Лига
«Барселона» попросила сборную Дании не задействовать Кристенсена в матче против Сан-Марино
22:21 · Чемпионат Европы 2024
​Косово – Швейцария: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 9 сентября 2023
22:10 · Испания. Ла Лига
Тренер сборной Испании рассказал, что думает о Ямале
21:48 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Франции проводит 900-й матч в своей истории
21:32 · Чемпионат Европы 2024
​Северная Македония – Италия: прогноз на матч отбора на чемпионат Европы – 9 сентября 2023
Все новости