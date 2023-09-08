Сборная Франции обновила собственный рекорд

Команда Дидье Дешама в очередной раз одержала победу, не пропустив ни одного гола.

«Трёхцветные» одолели сборную Ирландии в матче квалификации Евро-2024 (2:0). Забитыми мячами отметились Орельен Тчуамени и Маркус Тюрам, поразившие ворота соперников на 19-й и 48-й минутах.

Французы одержали сухую победу в пятом матче кряду – личный рекорд сборной, отмечает Opta. Кроме того, команда впервые за 16 лет сохранила ворота в неприкосновенности в пяти подряд играх.

Сборная Франции уверенно возглавляет свою отборочную группу с 15-ю очками в активе. В следующем туре действующие вице-чемпионы мира сыграют на выезде против Нидерландов – матч пройдёт 13 октября.