Сборные Словении и Дании одержали важные победы

Невероятная борьба в отборочной группе Н чемпионата Европы. Сборная Казахстана проиграла финнам, и этим воспользовались конкуренты. Сборная Дании не могла не обыграть команду Сан-Марино. До перерыва забили Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Йоаким Меле и Йонас Винд. Позже отличился Мортен Юлман, но ВАР отменил его гол. На 90-й минуте метко пробил Юссу Поульсен - 4:0.

В параллельном матче национальная команда Словении была сильнее соперников из Северной Ирландии - 4:2. В первом тайме был обеспечен задел в два гола, после чего балканцы не упустили победу. Дубль в активе Андража Шпорара.

У датчан и словенцев по 10 очков, у финнов - 12, казахстанцев - 9, Северная Ирлнадия набрала три пункта, Сан-Марино - ни одного.