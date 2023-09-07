Сборные Словении и Дании одержали важные победы

Невероятная борьба в отборочной группе Н чемпионата Европы. Сборная Казахстана проиграла финнам, и этим воспользовались конкуренты. Сборная Дании не могла не обыграть команду Сан-Марино. До перерыва забили Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Йоаким Меле и Йонас Винд. Позже отличился Мортен Юлман, но ВАР отменил его гол. На 90-й минуте метко пробил Юссу Поульсен - 4:0.
В параллельном матче национальная команда Словении была сильнее соперников из Северной Ирландии - 4:2. В первом тайме был обеспечен задел в два гола, после чего балканцы не упустили победу. Дубль в активе Андража Шпорара.
У датчан и словенцев по 10 очков, у финнов - 12, казахстанцев - 9, Северная Ирлнадия набрала три пункта, Сан-Марино - ни одного.
Протокол игры
|(1:0) Шпорар Андраж3'
|7'Прайс Айзек (1:1)
|(2:1) Стоянович Петар17'
|(3:1) Сеско Бенджамин42'
|53'Эванс Джонни (3:2)
|(4:2) Шпорар Андраж56'
Облак Ян•Карничник Зан•Брекало Давид•Бийол Яка•Янжа Эрик85' (Випотник Жан (85') •Стоянович Петар•Гнезда-Черин Адам•Элшник Тими90' (Ловрич Санди (90') •Млакар Ян74' (Куртич Ясмин (74') •Шпорар Андраж•Сеско Бенджамин85' (Балковец Юре (85')
Пикок-Фаррелл Бэйли•Макнейр Пэдди•Эванс Джонни•Браун Киарон20' (Каткарт Крейг (20'•Смит Пол III76') •Хьюм Трай•Кеннеди Мэттью46' (Мадженнис Джош (46') •Чарльз Ши• 58'Сэвилл Джордж•Прайс Айзек 48'64' (Маккэнн Алистер (64') • 90'Чарльз Дион46' (Вашингтон Конор (46') •Макменамин Конор
07 сентября. Стадион "Стожице" (Любляна).
Протокол игры
|(1:0) Хёйбьерг Пьер-Эмиль 26'
|(2:0) Меле Йоаким 28'
(3:0) Винд Йонас 40'
(4:0) Поульсен Юссуф 90'
Шмейхель Каспер • Стрюгер-Ларсен Йенс • Кьяер Симон • Андерсен Йоаким • Меле Йоаким • Йенсен Матиас 58' ( Юлманд Мортен ( 58') • Хёйбьерг Пьер-Эмиль 58' ( Хёйлунн Расмус ( 58') • Эриксен Кристиан • Сков-Ольсен Андреас 58' ( Брайтвайт Мартин ( 58') • Винд Йонас 83' ( Поульсен Юссуф ( 83') • Линдстрём Йеспер 72' ( Валлис Николай ( 72')
Запасные: Рённов Фредерик • Нельссон Виктор • Дилейни Томас • Кристенсен Андреас • Хермансен Мадс • Норгор Кристиан • Бах Александр
Бенедеттини Элиа • Франчози Симоне • Ди Майо Роберто • Росси Данте • Баттистини Мануэль 66' ( Д'Аддарио Алессандро ( 66') • Голинуччи Алессандро • Капиккьони Лоренцо • Лаццари Лоренцо 86' ( Муларони Марчелло ( 86') • Тоси Алессандро 90' ( Andrea Magi ( 90') • Чеккароли Лука 46' ( Витайоли Маттео ( 46') • Томассини Фабио 66' ( Хирш Хосе ( 66')
Запасные: Чеволи Микеле • Симончини Алдо • Палацци Мирко • Бенедеттини Симоне • Стефанелли Маттиа • Лунадей Лоренцо • Баттистини Микаэль
07 сентября. Стадион "Паркен" (Копенгаген).
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