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Сборные Словении и Дании одержали важные победы

07 Сентября 2023 • 23:46 Комментировать
Словения
4:2
Северная Ирландия
окончен

Невероятная борьба в отборочной группе Н чемпионата Европы. Сборная Казахстана проиграла финнам, и этим воспользовались конкуренты. Сборная Дании не могла не обыграть команду Сан-Марино. До перерыва забили Пьер-Эмиль Хёйбьерг, Йоаким Меле и Йонас Винд. Позже отличился Мортен Юлман, но ВАР отменил его гол. На 90-й минуте метко пробил Юссу Поульсен - 4:0.

В параллельном матче национальная команда Словении была сильнее соперников из Северной Ирландии - 4:2. В первом тайме был обеспечен задел в два гола, после чего балканцы не упустили победу. Дубль в активе Андража Шпорара.

У датчан и словенцев по 10 очков, у финнов - 12, казахстанцев - 9, Северная Ирлнадия набрала три пункта, Сан-Марино - ни одного.

Протокол игры  
Словения4:2Северная Ирландия
(1:0) Шпорар Андраж3'  
  7'Прайс Айзек (1:1)
(2:1) Стоянович Петар17'  
(3:1) Сеско Бенджамин42'  
  53'Эванс Джонни (3:2)
(4:2) Шпорар Андраж56'  
Облак ЯнКарничник ЗанБрекало ДавидБийол ЯкаЯнжа Эрик 85' (Випотник Жан ( 85') Стоянович ПетарГнезда-Черин АдамЭлшник Тими 90' (Ловрич Санди ( 90') Млакар Ян 74' (Куртич Ясмин ( 74') Шпорар АндражСеско Бенджамин 85' (Балковец Юре ( 85')
Запасные: Дркушич ВаняМатко АлёшаЗахович ЛукаГоренц-Станкович ЙонБлажич МихаЦелар ЖанБелек ВидВидовшек Матевж
Пикок-Фаррелл БэйлиМакнейр ПэддиЭванс ДжонниБраун Киарон 20' (Каткарт Крейг ( 20'Смит Пол III 76') Хьюм ТрайКеннеди Мэттью 46' (Мадженнис Джош ( 46') Чарльз Ши  58'Сэвилл ДжорджПрайс Айзек  48' 64' (Маккэнн Алистер ( 64'  90') Чарльз Дион 46' (Вашингтон Конор ( 46') Макменамин Конор
Запасные: Броди СпенсерСаутвуд ЛюкЛайонс БрэдлиДжонс ДжорданТоал ЭойнТомпсон ДжорданХазард Конор
07 сентября. Стадион "Стожице" (Любляна).
Протокол игры 
Дания4:0Сан-Марино
(1:0) Хёйбьерг Пьер-Эмиль 26'  
(2:0) Меле Йоаким 28'  

(3:0) Винд Йонас 40'

(4:0) Поульсен Юссуф 90'

  
Шмейхель Каспер  Стрюгер-Ларсен Йенс  Кьяер Симон  Андерсен Йоаким  Меле Йоаким  Йенсен Матиас   58' (Юлманд Мортен (   58' Хёйбьерг Пьер-Эмиль   58' (Хёйлунн Расмус (   58' Эриксен Кристиан  Сков-Ольсен Андреас   58' (Брайтвайт Мартин (   58' Винд Йонас   83' (Поульсен Юссуф (   83' Линдстрём Йеспер   72' (Валлис Николай (   72')
Запасные: Рённов Фредерик  Нельссон Виктор  Дилейни Томас  Кристенсен Андреас  Хермансен Мадс  Норгор Кристиан  Бах Александр
Бенедеттини Элиа  Франчози Симоне  Ди Майо Роберто  Росси Данте  Баттистини Мануэль   66' (Д'Аддарио Алессандро (   66' Голинуччи Алессандро  Капиккьони Лоренцо  Лаццари Лоренцо   86' (Муларони Марчелло (   86' Тоси Алессандро   90' (Andrea Magi (   90' Чеккароли Лука   46' (Витайоли Маттео (   46' Томассини Фабио   66' (Хирш Хосе (   66')
Запасные: Чеволи Микеле  Симончини Алдо  Палацци Мирко  Бенедеттини Симоне  Стефанелли Маттиа  Лунадей Лоренцо  Баттистини Микаэль
 07 сентября. Стадион "Паркен" (Копенгаген).

 

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